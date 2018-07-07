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الداخلية العراقية: تفكيك 260 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين فى قضاء سنجار

السبت، 07 يوليه 2018 04:43 م
الداخلية العراقية: تفكيك 260 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين فى قضاء سنجار الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، تفكيك 260 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين وثلاثة صواريخ فى منطقة سنجار، التابعة لقيادة شرطة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مديرية شرطة سنجار، فككت 260 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين وثلاثة صواريخ تم زرعها من قبل عصابات تنظيم (داعش) الإرهابية فى قرية (تل قصب)، وكذلك إزالة 111 عبوة ناسفة أخرى من الجهة الجنوبية لقضاء سنجار شمال قرية (تل قصب) القديم.

وأضاف البيان أنه تم تفكيك جميع العبوات الناسفة والصواريخ والحزامين الناسفين ومعالجتها غرب مدينة الموصل.

 


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