الداخلية: إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" عبر ميناء القاهرة الجوى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إجهاض مخطط تشكيل عصابى لجلب شحنة كبيرة من مخدر الآيس وزنت 10 كيلو جرامات من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكابها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالاتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثاراً سلبية على المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات التشكيلات العصابية الخطرة لجلب وتهريب المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وخلال ذلك، أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم "محمد.ك" صاحب ومدير شركة إستيراد وتصدير، مقيم النزهة بالقاهرة، سبق إتهامه فى 15 قضية آخرهم "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير م" صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم الشرابية بالقاهرة ، سبق إتهامه فى 13 قضية آخرهم "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة، و"حسين ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم المقطم بالقاهرة ، سبق اتهامه فى قضيتين، و"أحمد م" مقيم القديمة بالقاهرة، و"رمضان.ص" مقيم أبوالنمرس بالجيزة، سبق إتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، حيث يتولى المتهمين الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية ، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.. وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

واعترف المتهمون بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهَمَيْن الهاربَيْن.