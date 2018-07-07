video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الخشت: جامعة القاهرة تطلق مشروعًا لتطوير العقل المصرى غدًا

السبت، 07 يوليه 2018 11:28 ص
الخشت: جامعة القاهرة تطلق مشروعًا لتطوير العقل المصرى غدًا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق
تنطلق غدًا الأحد 8 يوليو الجارى، فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي تنظمه جامعة القاهرة بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى منتصف أغسطس المقبل برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ليحمل فكرة جديدة هذا العام، هى " تطوير العقل المصري" والتي تأتي في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.
 
ويلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، محاضرة افتتاحية للطلاب ضمن فعاليات الفوج الأول بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، تحت عنوان: "تطويرالعقل المصري". ومن المقرر أن تشتمل محاضرة الخشت على عدة محاور، أبرزها مايتعلق باستراتيجية بناء العقل باعتباره السبيل الأمثل لبناء المستقبل، ودور مؤسسات الدولة في تطوير العقل المصري والإنسان المصري في ظل المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية الحالية.
 
وقال الخشت، إن تطوير العقل المصري، مسألة بالغة الأهمية لأن مصر لن تتقدم بالزراعة والصناعة والتقدم التنموي فقط، بل لابد من تغيير أفكار الناس، قائلًا: "طرحنا مشروعًا في جامعة القاهرة من أجل تطوير العقل المصري ليمكن توفير العقول اللازمة من أجل السير قُدمًا في عملية التنمية الشاملة ، مضيفًا أن جامعة القاهرة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم بين شبابها، وما تفرضه عملية  تطوير العقل المصري من ضرورة تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.
 
واضاف الخشت، أن تطوير العقل المصرى على أسس من الجدية، والعمق، والانتماء الوطن، والرقى بالمنظومة القيمية ، واحترام القانون، هو أمر ضرورى وحيوى لتحقيق النهضة والتقدم. 
 
يذكر أن معسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، يتضمن سلسلة لقاءات بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية. ويشمل 6 أفواج  يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600  قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطوري والخرافي والإتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. رئيس جامعة القاهرة يقدم نصائح لطلاب التنسيق.. أهمها "حب التخصص"

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة جورجيا الأمريكية للتعاون البحثى

براءة هبة قطب من تهمة خدش الحياء العام وإلغاء عقوبة "اللوم" لجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير اليابان لبحث التعاون مع الجامعات اليابانية

جامعة القاهرة

العقل المصرى

عثمان الخشت




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة