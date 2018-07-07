الخشت: جامعة القاهرة تطلق مشروعًا لتطوير العقل المصرى غدًا

وائل ربيعى

تنطلق غدًا الأحد 8 يوليو الجارى، فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي تنظمه جامعة القاهرة بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى منتصف أغسطس المقبل برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ليحمل فكرة جديدة هذا العام، هى " تطوير العقل المصري" والتي تأتي في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.

ويلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، محاضرة افتتاحية للطلاب ضمن فعاليات الفوج الأول بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، تحت عنوان: "تطويرالعقل المصري". ومن المقرر أن تشتمل محاضرة الخشت على عدة محاور، أبرزها مايتعلق باستراتيجية بناء العقل باعتباره السبيل الأمثل لبناء المستقبل، ودور مؤسسات الدولة في تطوير العقل المصري والإنسان المصري في ظل المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية الحالية.

وقال الخشت، إن تطوير العقل المصري، مسألة بالغة الأهمية لأن مصر لن تتقدم بالزراعة والصناعة والتقدم التنموي فقط، بل لابد من تغيير أفكار الناس، قائلًا: "طرحنا مشروعًا في جامعة القاهرة من أجل تطوير العقل المصري ليمكن توفير العقول اللازمة من أجل السير قُدمًا في عملية التنمية الشاملة ، مضيفًا أن جامعة القاهرة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم بين شبابها، وما تفرضه عملية تطوير العقل المصري من ضرورة تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

واضاف الخشت، أن تطوير العقل المصرى على أسس من الجدية، والعمق، والانتماء الوطن، والرقى بالمنظومة القيمية ، واحترام القانون، هو أمر ضرورى وحيوى لتحقيق النهضة والتقدم.

يذكر أن معسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، يتضمن سلسلة لقاءات بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية. ويشمل 6 أفواج يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطوري والخرافي والإتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.