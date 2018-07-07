"الخزف والصينى" تخطط لزيادة الصادرات لـ125 مليون جنيه العام المقبل

تركز القابضة المعدنية على الارتقاء بصورة شاملة بشركة الخزف والصينى، إحدى شركاتها، الفترة المقبلة.

وفى هذا السياق كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، لـ"اليوم السابع"، أن شركة الخزف والصينى ستتغير بشكل كلى العام المقبل، وستنافس محليا وعربيا فى ظل خطة التطوير المستهدفة.

وقال نافع: "على سبيل المثال ستزيد الصادرات إلى 125 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل صادرات بلغت 76 مليون جنيه العام المالى 2016-2017".

فيما بلغت صادرات العام المالى 2017-2018 نحو 104 ملايين جنيه .وأضاف نافع أن الشركة تخطط لفتح أسواق جديدة لها فى المنطقة العربية وأفريقيا، لتعظيم العوائد وزيادة الأرباح.