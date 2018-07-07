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"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 07 يوليه 2018 11:00 م
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 361.1 مليون ورقة بقيمة 993.5 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 266.2 مليون ورقة، بقيمة 621.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 226.4 مليون ورقة بقيمة 414.8 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 39.9 مليون ورقة بقيمة 132.3 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 33.4 مليون ورقة بقيمة 418.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، بحجم تداول بلغ 27.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 148.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 243.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 19.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 117 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 6 مليون ورقة منفذة بقيمة 80.2 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 62.2 مليون جنيه.

وحل قطاعا البنوك والرعاية الصحية والأدوية فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 3.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 184 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 2.8 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون جنيه.


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