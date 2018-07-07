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"الخدمات الزراعية": ارتفاع المساحات المنزرعة بالذرة الصيفية لـ2 مليون فدان

السبت، 07 يوليه 2018 04:30 ص
"الخدمات الزراعية": ارتفاع المساحات المنزرعة بالذرة الصيفية لـ2 مليون فدان الذرة الشامية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى، الذرة الشامية، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة لـ2 مليون و12 ألفًا و462 فدانًا منذ بدء موسم الزراعات الصيفية وحتى 4 من الشهر الحالى.

 

وأكد التقرير، الذى حصل "اليوم السابع، على نسخه منه، أن المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونًا و411 ألفًا و656 فدانًا، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 600 ألف و806 أفدنة، وجارى الزراعة للوصول إلى المستهدف.

 

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك لجان فنية مشكلة من قبل الخدمات الزراعية برئاستى تواصل عملها بحملات مكثفة على رأس الغيط وخاصة زراعات الذرة للتعرف على مشاكل المزارعين وحلها وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.

 

وأضاف الشناوى، إنه جارى زراعة باقى المساحات المستهدفة خلال الموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الصيفية، وهناك حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك لجان أيضًا من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لرصد حالة الآفات بجميع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى وخاصة القطن.

 


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وزارة الزراعة

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