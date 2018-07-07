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السبت، 07 يوليه 2018 11:20 ص
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الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى احترام حرية التعبير

السبت، 07 يوليه 2018 09:20 ص
الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى احترام حرية التعبير المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت
أ ش أ
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دعت الخارجية الأمريكية، الحكومة الروسية إلى احترام ممارسة الحريات الأساسية بما فى ذلك حرية التعبير فى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم السبت، إن الحكومة الروسية تواصل قمع حرية الصحافة واستقلال وسائل إعلام، منددة باستهداف موسكو لراديو أوروبا الحرة وإذاعة صوت أمريكا.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أصدر فى وقت سابق قانونا يسمح بتصنيف أى وسيلة إعلام أجنبية عاملة فى روسيا فى فئة "عميلة أجنبية"، ردا على ما تصفه موسكو بضغوط أمريكية غير مقبولة على وسائل إعلام روسية.

 

 

 


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