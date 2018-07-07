video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بمحافظة الضالع فى اليمن

السبت، 07 يوليه 2018 06:32 م
الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بمحافظة الضالع فى اليمن المقاتلون الحوثيون
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

اختطفت مليشيات الحوثى اليوم السبت، عشرات المواطنين من أبناء مديريتى جبن ودمت شمالى شرق محافظة الضالع جنوبى اليمن.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها إن مليشيا الحوثى تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة منازل المواطنين والمارين بالطرقات لليوم الثالث على التوالى بمديريتى جبن ودمت، بتهمة التخابر مع القوات الشرعية ودول التحالف العربى.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين اختطفوا ما يقرب من 70 مواطنا، بعضهم أثناء سفرهم إلى محافظات الضالع وعدن، وبعضهم تم اعتقالهم أثناء تنفيذ حملة ومداهمة منازل المواطنين فى مديريتى جبن ودمت، مشيرة إلى أن بعض المختطفين جرى نقلهم إلى سجون الحوثيين فى محافظة ذمار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: قطر ستشترى سلاحا للحوثيين لشن حرب بالوكالة ضد التحالف العربى

التحالف العربى: المليشيا الحوثية تفرج عن السفينة G Muse بعد احتجازها 62 يوما

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الحوثيون




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة