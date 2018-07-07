الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بمحافظة الضالع فى اليمن

عدن (أ ش أ)

اختطفت مليشيات الحوثى اليوم السبت، عشرات المواطنين من أبناء مديريتى جبن ودمت شمالى شرق محافظة الضالع جنوبى اليمن.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها إن مليشيا الحوثى تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة منازل المواطنين والمارين بالطرقات لليوم الثالث على التوالى بمديريتى جبن ودمت، بتهمة التخابر مع القوات الشرعية ودول التحالف العربى.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين اختطفوا ما يقرب من 70 مواطنا، بعضهم أثناء سفرهم إلى محافظات الضالع وعدن، وبعضهم تم اعتقالهم أثناء تنفيذ حملة ومداهمة منازل المواطنين فى مديريتى جبن ودمت، مشيرة إلى أن بعض المختطفين جرى نقلهم إلى سجون الحوثيين فى محافظة ذمار.