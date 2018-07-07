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السبت، 07 يوليه 2018 10:56 م
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الحكومة تستهدف رفع الاحتياطى الأجنبى إلى 50 مليار دولار خلال 2022

السبت، 07 يوليه 2018 10:00 م
الحكومة تستهدف رفع الاحتياطى الأجنبى إلى 50 مليار دولار خلال 2022 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب : مصطفى عبد التواب
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تستهدف خطة الحكومة متوسطة الأجل والتى بدأ عامها الأول مع بداية الشهر الجارى زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى إلى 50 مليار دولار خلال نهاية الخطة فى العام المالى 2021-2022.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قد أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.


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