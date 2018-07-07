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السبت، 07 يوليه 2018 01:03 م
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الحكومة الروسية تختبر سفينة عسكرية جديدة

السبت، 07 يوليه 2018 11:15 ص
الحكومة الروسية تختبر سفينة عسكرية جديدة وزير الدفاع الروسى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن السفينة "لادوجا" ستغادر بحيرة لادوجسكويه في شمال غرب روسيا، بعد إتمام اختبارها متوجهة إلى خليج فنلندا عبر نهر نيفا لتجتاز المزيد من الاختبارات هناك.

 
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت، عن جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية قوله، إن سفينة "لادوجا" مخصصة لتجريب واختبار مختلف التقنيات والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وإجراء البحوث العلمية.


ويقول خبراء عسكريون أجانب إن هذه السفينة تتبع ما يطلقون عليه الأسطول السري الروسي الذي قد يقوم بتوفير الخدمات الفنية لغواصات عسكرية غير مأهولة توكل إليها من جملة مهام أخرى مهمة تخريب كابلات الاتصال البحرية وتوفير خدمات الصيانة لأجهزة كشف غواصات الناتو.
ويبلغ طول سفينة "لادوجا" 63 مترا وعرضها 10 أمتار، ويقودها طاقم مكون من 16 شخصا وتحمل فريق عمل من 20 باحثا.

 


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