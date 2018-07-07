الحزب الكردستانى العراقى: من حقنا تحديد مرشح لرئاسة الجمهورية

أ ش أ

أعلن الحزب الديمقراطى الكردستانى العراقي، اليوم السبت، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الكردستانى لتشكيل لجنة مشتركة لإجراء الحوار مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة.. مؤكدا أن الديمقراطى الكردستانى لديه الحق فى أن يحدد هذه المرة مرشحا لرئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "توصلنا مع الاتحاد الوطنى الكردستانى إلى اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة للحوار مع بغداد، مؤكدا أنه تم مفاتحة الأطراف السياسية الكردستانية الأخرى للمشاركة فى كتلة كردستانية موحدة، إلا أنها لم تستجب إلى هذه الدعوة".

وأضاف أنه من حق الحزب الديمقراطى الكردستانى أن يحدد هذه المرة مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مطالبا بضرورة المشاركة الحقيقية فى مركز التنفيذ للقرار العراقى.

ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر فى الشرطة العراقية بأن مدنيا قتل فى هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوبى العاصمة بغداد، وتحديدا بمنطقة الباوى التابعة لقضاء المدائن.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.