الحزب الديمقراطى الكردستانى: لا نرغب فى توجيه العراق نحو فراغ قانونى ومؤسساتى

بغداد (أ ش أ )

أكد سكرتير الحزب الديمقراطى الكردستانى فاضل ميرانى، اليوم السبت، على ضرورة أن تتوجه الأوضاع فى العراق نحو الانفراج، موضحا أن حزبه لا يرغب بتوجه العراق نحو فراغ قانونى ومؤسساتى.

وقال ميرانى فى مؤتمر صحفى مشترك مع قادة قائمة الفتح ودولة القانون عقب انتهاء اجتماع بين الجانبين أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية ، إنه "تم طرح رؤية القائمتين الفتح ودولة القانون بشأن تشكيل كتلة برلمانية كبيرة من الشيعة والسنة والكرد وليس لديهم فيتو على أى طرف أو شخص والاهم بالنسبة لهم هو البرنامج الحكومى لحل مشاكل الإقليم والعراق"، معتبرا أن "تلك الرؤية تشكل مشتركا بين الجانبين لكن لا نستطيع اتخاذ القرار النهائى قبل صدور القرار النهائى بشأن نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية".

وأضاف ميرانى، أن "أطرافا سياسية أخرى ستزور إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن وفدا من الحزبين الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى سيزور بغداد".

وتابع ميرانى، "نحن كعراقيين لا يجوز أن نضع الشروط لبعضنا البعض ونعيش فى بلد واحد".