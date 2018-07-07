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السبت، 07 يوليه 2018 04:46 م
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الجيش اليمنى يطهر مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيات

السبت، 07 يوليه 2018 04:02 م
الجيش اليمنى يطهر مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيات اليمن - أرشيفية
أ ش أ
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تستمر المعارك الضارية لليوم الثاني على التوالي فى مديرية التحيتا إحدى مديريات محافظة الحديدة في غرب اليمن، بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثى الانقلابية من جهة أخرى، وتتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية والشمالية للتحيتا.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش فى "ألوية العمالقة" استكملت، اليوم السبت، السيطرة على كامل مركز مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية مكثفة مساندة لتقدم الجيش اليمنى والمقاومة مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا، وقالت مصادر ميدانية يمنية إن ما لا يقل عن 50 حوثيا لقوا مصرعهم خلال معارك اليوم فيما أصيب عشرات آخرين، في حين تمكنت ألوية العمالقة من أسر عدد كبير أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.

وكانت المليشيا الحوثية فجرت خزان المياه المركزى الذي كان يغذى المدينة بالمياه؛ ما أدى إلى مناشدة أهالي مدينة التحيتا الحكومة اليمنية والهلال الأحمر الإماراتى لإنقاذهم من أزمة المياه.


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