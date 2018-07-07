الجيش السورى ينتشر فى معبر نصيب الحدودى مع الأردن بعد تطهيره من الإرهابيين

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انتشرت عناصر من الجيش السورى، اليوم السبت، فى معبر نصيب الحدودى مع الأردن، لتثبيت حالة الأمن فيه بعد تطهيره، والذى كان قد تعرضت منشآته للتدمير والتخريب والسرقة والنهب من قبل المجموعات الإرهابية قبل دحرها منه.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على عدد من المخافر الحدودية بريف درعا الجنوبى الشرقى، وصولًا إلى معبر نصيب حيث انتشر فيه عناصر من الجيش بعد تمشيطه وإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية، التى اعتدت عليه وسيطرت عليه منذ نحو 3 سنوات، وكان مصدر عسكرى سورى، قد أعلن أمس، رفع العلم السورى على معبر نصيب الحدودى مع الأردن، نحو 15 كم جنوب مدينة درعا.