video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى ينتشر فى معبر نصيب الحدودى مع الأردن بعد تطهيره من الإرهابيين

السبت، 07 يوليه 2018 01:15 م
الجيش السورى ينتشر فى معبر نصيب الحدودى مع الأردن بعد تطهيره من الإرهابيين الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

انتشرت عناصر من الجيش السورى، اليوم السبت، فى معبر نصيب الحدودى مع الأردن، لتثبيت حالة الأمن فيه بعد تطهيره، والذى كان قد تعرضت منشآته للتدمير والتخريب والسرقة والنهب من قبل المجموعات الإرهابية قبل دحرها منه.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على عدد من المخافر الحدودية بريف درعا الجنوبى الشرقى، وصولًا إلى معبر نصيب حيث انتشر فيه عناصر من الجيش بعد تمشيطه وإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية، التى اعتدت عليه وسيطرت عليه منذ نحو 3 سنوات، وكان مصدر عسكرى سورى، قد أعلن أمس، رفع العلم السورى على معبر نصيب الحدودى مع الأردن، نحو 15 كم جنوب مدينة درعا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يحسم معركة الجنوب.. دمشق تبسط سيطرتها على معبر نصيب الحدودى مع الأردن .. المعارضة المسلحة توافق على اقرار هدنة فى المنطقة .. عمان تدفع بتعزيزات عسكرية على حدودها الشمالية وتدعو لعودة النازحين

شاهد لحظة دخول الجيش السورى شرق مدينة درعا وتطهيرها من الارهابيين

الأردن يعزز الدفاعات على الحدود والجيش السورى يسيطر على معبر نصيب

الجيش السورى يقضى على أخر تجمعات جبهة النصرة فى بلدة النعيمة بدرعا

اخبار عربية

الجيش السورى

الحدود السورية الاردنية

التنظيمات الارهابية

الحرب فى سوريا

اخبار العرب




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة