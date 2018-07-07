الثلاثاء.. القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للرباط فى الخان الأحمر

رام الله (أ ش أ)

دعت القوى الوطنية والاسلامية فى محافظة رام الله والبيرة، جماهير شعبنا الى الاحتشاد والرباط، فى قرية الخان الأحمر مساء يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجارى، دعما واسنادا لأهلنا المرابطين، الرافضين للتهجير القسرى من قبل الاحتلال .

وكانت محكمة الاحتلال "العليا، قد قررت تجميد قرار الهدم فى الخان الأحمر حتى تاريخ 11 يوليو الجارى والبت فى الالتماس الذى تقدم به المواطنون فى الخان.

وشددت القوى فى بيان لها، اليوم السبت، على ضرورة كسر قرارات الاحتلال بفرض الحصار واعلان الخان الأحمر منطقة عسكرية، وفرض حظر التجول عليها، ومنع الوصول اليها وتحدى القرار بالتواجد اليومى، مشيدة بصمود أهلنا فى الخان الأحمر وأبو النوار وكل المناطق المستهدفة بالاستيطان والجدار العنصرى.

واشارت القوى الى أهمية مواجهة سياسات الاحتلال، فى الخان الأحمر لكونها البوابة الشرقية، لافتة الى انها قررت تحويل مسيرات الجمعة على حاجز "بيت ايل" للمشاركة فى الفعاليات المساندة لتجمع الخان الأحمر حيث ستقام صلاة الجمعة هناك.

كما دعت القوى لأوسع حملات لإسناد للأسرى الاداريين فى خطواتهم التصعيدية، وإعلان عدد منهم الشروع فى اضراب عن الطعام رفضا لسياسة المماطلة والتسويف من قبل إدارات السجون ورفض الاستجابة لمطالبهم .

وجددت القوى رفضها للتقليصات المتواصلة فى خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتدعوها لاستمرار الإيفاء بالتزاماتها المالية والخدماتية للمخيمات حتى حل قضيتهم بالعودة للديار التى شردوا منها وفق القرار 194.