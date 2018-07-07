video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الثلاثاء.. القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للرباط فى الخان الأحمر

السبت، 07 يوليه 2018 04:55 م
الثلاثاء.. القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للرباط فى الخان الأحمر اعتصام الفلسطينيين
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت القوى الوطنية والاسلامية فى محافظة رام الله والبيرة، جماهير شعبنا الى الاحتشاد والرباط، فى قرية الخان الأحمر مساء يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجارى، دعما واسنادا لأهلنا المرابطين، الرافضين للتهجير القسرى من قبل الاحتلال .

وكانت محكمة الاحتلال "العليا، قد قررت تجميد قرار الهدم فى الخان الأحمر حتى تاريخ 11 يوليو الجارى والبت فى الالتماس الذى تقدم به المواطنون فى الخان.

وشددت القوى فى بيان لها، اليوم السبت، على ضرورة كسر قرارات الاحتلال بفرض الحصار واعلان الخان الأحمر منطقة عسكرية، وفرض حظر التجول عليها، ومنع الوصول اليها وتحدى القرار بالتواجد اليومى، مشيدة بصمود أهلنا فى الخان الأحمر وأبو النوار وكل المناطق المستهدفة بالاستيطان والجدار العنصرى.

واشارت القوى الى أهمية مواجهة سياسات الاحتلال، فى الخان الأحمر لكونها البوابة الشرقية، لافتة الى انها قررت تحويل مسيرات الجمعة على حاجز "بيت ايل" للمشاركة فى الفعاليات المساندة لتجمع الخان الأحمر حيث ستقام صلاة الجمعة هناك.

كما دعت القوى لأوسع حملات لإسناد للأسرى الاداريين فى خطواتهم التصعيدية، وإعلان عدد منهم الشروع فى اضراب عن الطعام رفضا لسياسة المماطلة والتسويف من قبل إدارات السجون ورفض الاستجابة لمطالبهم .

وجددت القوى رفضها للتقليصات المتواصلة فى خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتدعوها لاستمرار الإيفاء بالتزاماتها المالية والخدماتية للمخيمات حتى حل قضيتهم بالعودة للديار التى شردوا منها وفق القرار 194.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: إسرائيل تمارس التطهير العرقى والتهجير القسرى من النقب إلى الخان الأحمر

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالخان الأحمر شرق القدس المهدد بالهدم

المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار أوامر الهدم فى الخان الأحمر

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الرباط

الخان الاحمر




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة