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التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة فى الجنوب

السبت، 07 يوليه 2018 12:06 ص
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة فى الجنوب بشار الأسد
(أ ف ب)
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توصلت الحكومة السورية، إلى اتفاق مع الفصائل المعارضة فى جنوب البلاد، تنص أبرز بنوده على وقف إطلاق النار وإجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة عن "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية" يتضمن "البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات الإرهابية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط فى جميع المدن والبلدات" على أن يتم "خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب".

 

       

 


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اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة

الحكومة السورية

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جنوب سوريا




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