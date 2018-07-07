"التنمية الصناعية" تطرح 1.7 مليون متر أرض "شواغر" للمستثمرين خلال أغسطس

كتب إسلام سعيد

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح 1.7 مليون متر أرض صناعية "شواغر" بحلول نهاية الشهر الحالى ومطلع أغسطس المقبل، وذلك لتلبية الطلبات المتراكمة لدى الهيئة عقب إتاحة قرابة 31.5 مليون متر منذ بداية 2016 وحتى الآن، وفق مصادر مسئولة فى الهيئة.

وقالت مصادر مسئولة فى وزارة الصناعة والتجارة، إن هناك خريطة لطرح الأراضى تم عرضها على المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الجديد، لاعتمادها للعام الحالى على ألا تقل المساحة المطروحة هذا العام عن 15 مليون متر أرض صناعية.

وتسعى الحكومة - ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة – لإتاحة الأراضى للمستثمرين من أجل إنشاء المصانع الجديدة، على أن يتم التركيز على الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وكذلك على المنتجات التى يمكن أن تكون بديلا للمنتجات المستوردة.

إتاحة 60 مليون متر أراضى بحلول 2020

استراتيجية وزارة الصناعة تسعى لإتاحة 60 مليون متر أرض أمام المستثمرين، بهدف زيادة الاستثمارات، على أن يتم رفع نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة صناعية وتوفر 42.6 ألف فرصة عمل.