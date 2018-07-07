التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

كتب محمود طه حسين

تفقد الدكتوررضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام (رئيس عام امتحان الثانوية العامة)، لجان النظام والمراقبة بقطاعي القاهرة (ب)، و(ج) وقد رافقه خلالها كلٍ من الأستاذ ماهر عبد الرحمن رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وحسين الجندي رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج).

و حرص حجازي خلال الزيارة على تفقد سير العمل بالأقسام المسئولة عن النتيجة بحجرات الحاسب الآلي، والمحافظ، والحجرات السرية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وخاصة فيما يتعلق بعدم حمل هواتف محمولة داخل مقار لجان النظام والمراقبة حفاظًا على سرية أعمال التقدير، واطمأن على توافر الإجراءات الأمنية الخاصة بها، وانتظام سير أعمال التقدير ورصد الدرجات، كما أشاد حجازي بالجهود المبذولة، وطالب السادة الأعضاء ببذل المزيد من الجهد والعمل كفريق واحد من أجل إنجاح العملية الامتحانية والخروج بها بشكل آمن ومنضبط هذا العام.

وفي سياقٍ متصل أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من مؤشرات النتيجة لامتحان مواد: (اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ - الفيزياء)، وقد جاءت مؤشرات النتيجة بتلك المواد على النحو التالي:

أولاً: اللغة الأجنبية الأولى:

* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (581,138) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (506,891) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (6973) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (87,2%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (149,349) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,46%).

- حصول عدد (113,780) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,45%).

- حصول عدد (83,876) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16,55%).

ثانيًا: الفيزياء:

* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (304,785) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (246,011) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8322) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (80,7%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (70,385) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,61%).

- حصول عدد (49,737) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,22%).

- حصول عدد (38,127) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,50%).

ثالثًا: التاريخ:

* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (250,418) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (195,196) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3343) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (77,9%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (32,735) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (16,77%).

- حصول عدد (35,981) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (18,43%).

- حصول عدد (35,697) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,29%).

وأشار حجازي إلى أنه سوف يتم إعلان مؤشرات نتائج امتحان المواد الدراسية فور الانتهاء من تقدير أوراق إجابتها ورصد درجاتها أولاً بأول، وإن إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، سيتم عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من كافة أعمال رصد الدرجات وعقب اعتمادها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.