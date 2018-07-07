التعليم: قرار جعل المواد مستمرة بالمرحلة الثانوية لاهتمام الطالب بالبحث والدراسة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم، على أهمية توحيد نظام الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من أجل بناء الإنسان المصرى، وإعداده ليصبح مواطنًا صالحًا، ومتحضرًا، ومواكبًا للتطور التكنولوجى السريع، ولديه مهارات تساعده فى التعامل مع المجتمع من حوله، وذلك بالعمل على تنمية مهاراته الحياتية وخاصة مهارة القراءة والكتابة، وإتقان اللغة العربية، ومعرفة ذاته واكتشاف الكون من حوله؛ لتحقيق متعة التعلم وإكسابه ثقافة التعلم مدى الحياة، ليصبح التلميذ هو محور التعلم .

وأشاد رضا حجازى خلال المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بالجهد المبذول من الوزارة لإخراج هذا النظام على أحسن صورة وخاصةً أن هناك خبراء أجانب أشرفوا على إنتاج هذه المناهج بالمشاركة مع مركز البحوث التربوية والتنمية والمتخصصين فى مناهج مراحل الطفولة المبكرة.

وعرض ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص والدولى شرح تفصيلى للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لنظام التعليم الثانوى المعدل، وأيضًا مجموعة المواد التى ستدرس للصفين الأول والثانى الثانوى كمواد مستمرة على مدار العام وتطبق بداية من العام الدراسى الجديد 2019/2018، وأيضًا قام ياسر عبد العزيز بشرح الخريطة الزمنية للعام 2019/2018 للمجلس.

وأكد أن نظام المواد المنتهية يقلل من اهتمام الطالب بالبحث والدراسة فى تلك المواد؛ وتم جعلها مستمرة، لذلك تم التعديل لصالح العملية التعليمية متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع القائمين على مشروع التعليم الجديد.

وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على نظام التعليم الثانوى المعدل، كما وافق على نظام التعليم الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ووافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2019/2018، وجدير بالذكر أن الخريطة الزمنية للعام 2019/2018 تنطبق على طلابنا بالخارج.