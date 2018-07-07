video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت فى المدارس

السبت، 07 يوليه 2018 07:04 م
التعليم توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت فى المدارس احمد خيرى المتحدث باسم التعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لتوزيع الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2018،2019 وما ذكر فيها بشأن أن أيام الدراسى 6 أيام أسبوعيا، وما يثار حول إلغاء إجازة السبت، يتم تحديد الدراسة وفقا لخريطة كل محافظة.

 

وأضاف خيرى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن إجازة السبت ثابتة وفقا للمتبع كل عام ولم يحدث أى تغيير، ويتم تحديد الدراسة يوم السبت وفقا لخريطة كل محافظة بالتنسيق بين المديرية والمحافظة.

 

وكان أولياء الأمور  أكدوا أن الوزارة ألغت إجازة يوم السبت لكل المدارس بجميع نوعيتها وسيكون يوم السبت يوم دراسة عادى.

 

الجدير بالذكر أن يوم السبت هو يوم دراسى لبعض المدارس فى بعض المحافظات وليس جميعها مثل المدارس التابعة للكنيسة وأيضا المدارس التى يوجد فيها فترتين وذات كثافات مرتفعة.

 

وكانت الوزارة حددت يوم 1 سبتمبر المقبل موعد لبدء الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى و22 سبتمبر موعدا لباقى الصفوف الدراسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: قرار جعل المواد مستمرة بالمرحلة الثانوية لاهتمام الطالب بالبحث والدراسة

التعليم تحدد موعد بدء الدراسة.. 1 سبتمبر لرياض الأطفال والأول الابتدائى و22 لباقى الصفوف والمراحل.. طارق شوقى: الرئيس يعلن تفاصيل النظام الجديد الشهر الجارى.. والثانوية المعدلة تلغى فكرة الأدبى والعلمى

التربةي والتعليم

بدء الدراسة

الغاء اجازة السبت

اخبار التعليم




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة