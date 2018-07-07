video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة لـ"التكنولوجيا التطبيقية"

السبت، 07 يوليه 2018 11:56 ص
التعليم: تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة لـ"التكنولوجيا التطبيقية" اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على مشروع نظام التعليم الثانوى المعدل بنظام التقييم على ثلاث سنوات ( يستخدم فيه الطلاب التابلت كوسيلة تعليمية حديثة أكثر تطورًا، كما وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على إقرار نظام الدراسة الموحد أو نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .
 
ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تدريس مواد ( تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفى والتفكير العلمى للصف الأول الثانوى -التاريخ للصفوف الأول والثانى الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثانى الثانوي) وذلك كمواد مستمرة على مدار العام أسوة بمواد العلوم التى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى 6/2/2018، ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة (نظام التعليم المزدوج) لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد ورياض الأطفال 1 سبتمبر

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

المواد المستمرة طوال العام

اخبار اليوم




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة