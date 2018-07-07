التعليم: تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة لـ"التكنولوجيا التطبيقية"

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على مشروع نظام التعليم الثانوى المعدل بنظام التقييم على ثلاث سنوات ( يستخدم فيه الطلاب التابلت كوسيلة تعليمية حديثة أكثر تطورًا، كما وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على إقرار نظام الدراسة الموحد أو نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تدريس مواد ( تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفى والتفكير العلمى للصف الأول الثانوى -التاريخ للصفوف الأول والثانى الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثانى الثانوي) وذلك كمواد مستمرة على مدار العام أسوة بمواد العلوم التى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى 6/2/2018، ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة (نظام التعليم المزدوج) لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات.