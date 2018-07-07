"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

كتب محمود طه حسين

يتفقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، سير العمل بكنترولات الثانوية العامة بقطاع القاهرة للاطمئنان على سير العمل والتعرف على النتائج العامة لبعض المواد، ويرافقه فى الزيارة خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح ورصد الدرجات ما زالت مستمرة فى بعض المواد وأوشكت على الانتهاء منها أعمال الكنترولات.

وأضاف المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعلن اليوم السبت، نسبة النجاح فى مادة اللغة الإنجليزية، وذلك بعد انتهاء تصحيحها بالكامل على مستوى 11 كنترولاً على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مادة اللغة الإنجليزية شكا منها الطلاب بسبب صعوبة الأسئلة.