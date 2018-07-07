"التخطيط" تنشر 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإدارى.. تعرف عليها

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإدارى تتبناهم الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفيما يلى المستهدفات الثمانية.

1- انتقال الوزارت إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

2- إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإدارى.

3- إصدار قوانين داعمة لبيئة الأعمال.

4- إنشاء وحدات لتدقيق والمراجعة الداخلية.

5- فصل إدارة التخطيط والمتابعة.

6- التوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى.

7- استخدام نظم المعلومات والتطور الرقمى.

8- تنفيذ برنامج المنح التدريبية.

جدير بالذكر أن لجنة الإصلاح الإدارى بدأت فى تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها نهاية العام الماضى، وتضم اللجنة رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعدد من الخبرات فى مجال الإصلاح الإدارى.