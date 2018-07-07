"التخطيط" تنشر 10 أهداف لجائزة التميز الحكومى.. تعرف عليهم

كتب : مصطفى عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" 10 أهداف لجائزة التميز الحكومى، التى اطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضى.

ويعرض "اليوم السابع" هذه الأهداف العشرة..

1- تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين

2- استكشاف القدرات الكاملة لدى الموظف الحكومى

3- تحقيق معدلات أعلى من الأداء الحكومى

4- نشر أقل الممارسات الإدارية

5- تسليط الضوء على النماذج الناجحة

6- تلبية احتياجات المواطنين بجودة وتميز

7- تقديم خدمات نوعية وتسرع مسار التنمية

8- تشجيع المنافسة بين المؤسسات

9- تحفيز الموظفين على التميز

10- الارتقاء بالاداء الحكومى



وتشمل جائزة الأداء الحكومى المتميز فئتين رئيسيتين، هما جوائز التميّز المؤسسى، المخصصة للمؤسسات والهادفة إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على المستويين المركزى والمحلى، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية وتشجيعها، ونشر أفضل الممارسات الإدارية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، وصولاً إلى تحقيق معدلات أعلى من الأداء الحكومى ورضا المتعاملين.

وفئة جوائز التميز الوظيفى، الخاصة بالأفراد والرامية إلى تشجيع التنافس الإيجابى بين أعضاء الجهاز الإدارى للدولة، واستكشاف القدرات الكامنة لدى الموظف الحكومى على المستويين المحلى والمركزى، وتكريم النماذج المتميزة من الموظفين الحكوميين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فى المجتمع، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى والحكومى مركزيًا ومحليًا.