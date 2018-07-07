التحرى عن نشاط مسجل خطر تخصص فى تزوير مستندات وتقليد أختام حكومية بالخليفة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الخليفة والمقطم برئاسة المستشار إسلام شكري، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لمسجل خط خطر تخصص فى تزوير المستندات الحكومية الرسمية، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بها،وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، من القبض على "وحيد ف م" 56 سنة، عاطل، وشهرته "وحيد نصار" (مسجل خطر) سرقات عامة، تحت رقم 14797 فئة " أ " والسابق اتهامه فى 26 قضية آخر هم "هروب من مراقبة"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تزوير"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مسكنه وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مسكنه عثر على خاتم شعر الجمهورية، و2 أكلاشيه خشب مربع، وخاتم مستشفى المعادى التخصصى، وخاتم محضر انتقال إعلان معاون تنفيذ محكمة، وخاتم توثيق مصر الجديدة، وخاتم مكتب الخدمات الميكروفيلمية شهر عقارى مصر الجديدة، وخاتم مكتب توثيق مدينة نصر رقم 14251، وخاتم رئيس القسم " الأمين العام"، وخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق القنصلية، و2 مسطرة بها أشكال بيضاوية، و10 زجاجات حبر طباعة فنية على القماش، و12 أنبوبة ألوان مختلفة.

كما تم ضبط 2 كارنيه خاص باللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الأهرام باسم المتهم، و18 توكيل رسمى عام فى قضايا بأسماء مختلفة، و3 توكيلات خاص، و2 توكيل رسمى شامل عام وبنوك، وشهادة عقارية بها ختم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب شمال القاهرة على بياض، وشهادة سلبية بها ختم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب شمال القاهرة على بياض، و7 شهادات دبلوم الثانوية الفنية للتمريض فارغة، 3 شهادات ميلاد بها الرقم القومي، عقد بيع نهائى لقطعة ارض، وعقد بيع ابتدائى لقطعة أرض، و5 دعاوى صحة ونفاذ عقود بيع ابتدائي، و3 شهادات فى قضايا نيابات مختلفة ( نيابة مدينة نصر و نيابة دار السلام).

كما تم ضبط تقرير طبى من مستشفى الساحل التعليمي، ومحضر استلام قطعة أرض خاصة بشركة النصر للإسكان والتعمير، وترخيص خاص برئاسة حى المقطم ببناء قطعة أرض، 2 محضر قياس قطعة أرض خاصة بشركة النصر للإسكان والتعمير، ومحضر استلام قطعة أرض خاصة بمشروع مد الخدمات العمرانية الطريق الدائرى ( البساتين , القطامية )، وشهادة خاصة بجهاز تنمية مدينة السادات وزارة الإسكان باسم عزت عبد الحميد على الشرقاوى ـ قطعة أرض 45 مترا، ومحضر جلسة بمجلس الدولة ـ المحكمة الإدارية العليا، 4 بطاقات قيد بسجل المستوردين، هاتف محمول ماركة سامسونج، مبلغ مالى 600 جنيه، وجميعهم مزورين.

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .