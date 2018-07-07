التحالف العربى: ملتزمون بالعمل الإنسانى فى اليمن

إيمان حنا

أكدت الإمارات، فى رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولى على التزام تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بالخطة الإنسانية والعمل الإغاثى للشعب اليمنى، لاسيما فى محافظة الحديدة، مشيرة إلى خطة الطوارئ التى أعلن عنها التحالف لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

كما اتهمت الإمارات ميليشيات الحوثي بمفاقمة الوضع الإنسانى فى الحديدة عبر زرع الألغام ومنع وصول المساعدات، واستخدام الملف الإنساني كورقة مساومة.

كذلك أكدت إنشاء التحالف لثلاث مستشفيات رئيسية و19 مركزاً صحياً في الحديدة وتعزيزها بالإمدادات الطبية، وتجهيز فرق ومعدات بناء الميناء والخدمات اللوجستية لإصلاح أي ضرر تسبب به الحوثيون في ميناء الحديدة.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الحوثي وجرائمه ضد الشعب اليمني، مؤكدة دعم التحالف للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وأشارت إلى أن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية وصلت إلى 150 وتؤثر على حياة المدنيين، وكانت ميليشيات الحوثى رفضت مقترحات الأمم المتحدة بالانسحاب من الحديدة ومينائها، وتسليم وهو ما أبلغ به غريفيث مجلس الأمن رفض الحوثيين تسليم الحديدة اليمن.

وتسليم إدارتها للأمم المتحدة. وقد أبلغ غريفيث مجلس الأمن الدولي رفض الحوثيين، وطالب مجلس الأمن بالمطالبة ببقاء ميناء الحديدة مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، داعياً كل الأطراف للمضى قدماً نحو حل سياسى.