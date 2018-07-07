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السبت، 07 يوليه 2018 08:12 م
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التحالف العربى: المليشيا الحوثية تفرج عن السفينة G Muse بعد احتجازها 62 يوما

السبت، 07 يوليه 2018 06:12 م
التحالف العربى: المليشيا الحوثية تفرج عن السفينة G Muse بعد احتجازها 62 يوما العقيد الركن تركى المالكى
إيمان حنا
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قال التحالف العربى الداعم للشرعية باليمن، إن ميليشيات الحوثى أفرجت اليوم عن السفينة  G Muse ، بعد احتجازها تعسفيا 62  يوما فى ميناء الحديدة.

من جانب آخر تواجدت 4 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، وهناك 4 سفن بالانتظار للدخول، بالإضافة إلى سفينه أخرى بميناء الصليف وسفينه بمنطقة الانتظار للدخول.

يأتى هذا فى الوقت الذى يستمر فيه التحالف فى منح تراخيص للسفن وتقديم كافة التسهيلات للدخول لليمن، وقد منح 8 تصاريح خلال الـ 24 ساعة الماضية لسفن للموانئ اليمنية، ليصبح إجمالى عدد التصاريح أكثر من 27 ألف تصريح حتى الآن، وتتواجد سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

 

 

 

 


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