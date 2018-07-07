البيئة: القبض على صياد حيوانات برية.. وإحباط محاولته بيعها بأسوان

نجح قطاع حماية الطبيعة فى إحباط محاولة أحد الصيادين لبيع 9 حيوانات برية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع قسم شرطة أسوان ثان، وألقى القبض على الصياد لمخالفته قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته والملحق رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون.

كانت شكوى بالصفحة الرسمية لوزارة البيئة تفيد بوجود أحد الصيادين يقوم بالإتجار فى الكائنات البرية ومحاولاته ببيع بعض من هذه الحيوانات لأحد التجار بمحافظة أسوان، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة والاتفاقيات الدوليه الخاصة بتنظيم الاتجار فى الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

وفور ورود الشكوى تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع مديرية أمن أسوان حيث تم عمل كمين للصياد والتاجر، و تم القبض عليهما وكان بحوزة الصياد 2 ثعلب جرو، وذئب، و5 ثعابين كوبرا مصرية مجمدة غير حية، وثعبان كوبرى مصرية حيه .

تم تحرير محضر بالواقعة و استلام الحيوانات المذكورة و التأكد من سلامتها و توفير الرعاية الطبية لها و فى انتظار قرار النيابة بشأنها.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية توعية السادة المواطنين بالحفاظ على تلك الأنواع البرية المهددة بالانقراض مما يفقدنا كنوز وأصول تلك الأنواع .

وتهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين بمعاونه الوزارة فى الحفاظ على ثروة مصر من الحياة البرية و التنوع البيولوجى بالتصدى لأى محاولات اتجار بالحيوانات البربة بالمخالفة للقانون بالتواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.