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البنك الدولى يعلن عن استثمار أكثر من 10 مليار دولار فى نيجيريا

السبت، 07 يوليه 2018 09:38 ص
البنك الدولى يعلن عن استثمار أكثر من 10 مليار دولار فى نيجيريا البنك الدولى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن وفد من البنك الدولى، عن قيام البنك باستثمار حوالى 10.734 مليار دولار فى مشروعات وبرامج فى نيجيريا، جاء ذلك فى ختام زيارة قام بها وفد ضم 10 مديرين تنفيذيين من البنك إلى نيجيريا، وأعرب أعضاء الوفد عن إرتياحهم لعودة الاقتصاد النيجيرى إلى النمو، وتعهدوا بمزيد من التعاون مع نيجيريا من أجل تسريع معدل النمو.

وأوضح البنك فى بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، أن الوفد ترأسه الدكتور باتريزو باجانو المدير التنفيذى المختص بشئون إيطاليا وألبانيا واليونان ومالطة والبرتغال وسان مارينو، وأضاف "إن الهدف من زيارة الوفد لنيجيريا هو تقييم الوضع على أرض الواقع ودعم الفرص التى تتيح لنيجيريا إمكانية استمرار السير على طريق التنمية المستدامة".

وأعرب البنك عن تقديره لنيجيريا لقيامها بتنفيذ خطة جديدة لتحقيق النمو والإنعاش الاقتصادى، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على تحقيق التكامل الاقليمى لضمان تدفق التجارة ورأس المال وأن ذلك يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحقيق نمو أكبر، وأشار البيان، إلى أن وفد البنك الدولى بحث مع كبار المسئولين النيجيريين التحديات الأمنية فى شمال شرق نيجيريا ومنطقة الحزام الأوسط وكيفية تحقيق التنمية فى ظل هذه التحديات.


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