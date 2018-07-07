البرلمان البرتغالى يرفض حظر مصارعة الثيران

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صوّت البرلمان البرتغالى بأغلبية ساحقة ضد مشروع قانون لحظر مصارعة الثيران، والتى تعد حدثا صيفيا ترفيهيا تقليديا فى البلاد.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن أحد نواب حزب "الناس - الحيوان - الطبيعة" قدم مشروع القانون، وحصل على 31 صوتا فقط فى مجلس النواب المكون من 230 مقعدا، وقال أندريه سيلفا، عضو البرلمان المدافع عن حقوق الحيوان، الذى قدم مشروع القانون "إن مصارعة الثيران تمثل تعذيبا للحيوان".

وفى المقابل، يصر مؤيدو مصارعة الثيران على حقهم الدستورى فى الترفيه الثقافى، قائلين "إن مصارعة الثيران لها تاريخ طويل فى البرتغال".