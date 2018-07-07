البرلمان: أجرينا 2120 جلسة وناقشنا 2700 طلب إحاطة وبيان عاجل حتى الآن

كتب محسن البديوى

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان يقترب من انتهاء دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن عدد جلسات البرلمان حتى الآن تجاوزت الـ120 جلسة عامة، واللجان الفرعية تجاوزت عدد جلساتها 2000 جلسة لـ 25 لجنة نوعية.

وأوضح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم"، أن ماتم إنجازه من قوانين، تمثل في مراجعة وإقرار 342 قرار بقانون صدروا فى فترة غياب المجلس، إلى جانب إنتاج أكثر من 400 قانون، وهذا رقم كبير مقارنة بجميع البرلمانات السابقة.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه تم مناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت الـ400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة، وهذا يعكس قوة هذا البرلمان وحجم العمل الذى أنجزه.