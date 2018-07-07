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البابا تواضروس بصلاة من أجل الشرق الأوسط بإيطاليا: نسأل الله إنهاء الحروب

السبت، 07 يوليه 2018 12:40 م
البابا تواضروس بصلاة من أجل الشرق الأوسط بإيطاليا: نسأل الله إنهاء الحروب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
سارةعلام
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يشارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يوم الصلاة من أجل الشرق الأوسط الذي دعا إليه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمدينة باري بايطاليا، لكل بطاركة الشرق الأوسط.
 
ورفع البابا تواضروس صلاة باللغة العربية، من أجل الشهداء والمصابين، كما صلى قائلا: "نسألك يا الله أن تمنح سلامك للعالم، وأن تنهى الحروب بمنطقة الشرق الأوسط، ونصلي أيضا من أجل الشهداء الذين راحوا ضحية الحروب والعنف".
 
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، وصل  إلى العاصمة الإيطالية روما وذلك للمشاركة في اجتماع الصلاة بمدينة باري الإيطالية الذي دعا إليه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بحضور بطاركة الكنائس حول العالم.
 

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ايطاليا

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