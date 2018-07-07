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الخميس ..

الاندبندنت: المظاهرات تجبر ترامب على تجنب لندن خلال زيارته للملكة المتحدة

السبت، 07 يوليه 2018 01:42 م
الاندبندنت: المظاهرات تجبر ترامب على تجنب لندن خلال زيارته للملكة المتحدة دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب سيكون محميا من المظاهرات الغاضبة التى ستخرج أثناء زيارته الرسمية للمملكة المتحدة بتجنبه زيارة العاصمة لندن. 
 
 
ويلتقي ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية خلال زيارته الرسمية، حسب ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، لكنه سيتجنب قدر الإمكان الذهاب إلى لندن، حيث ستنظّم تظاهرات معادية له.
 
 
وصرّحت متحدثة باسم ماي في لقاء صحفي منتظم، "زيارة ترامب هي لحظة مهمة للتشديد على علاقاتنا الوثيقة".
 
 
ويصل ترامب الخميس إلى بريطانيا قادما من قمة حلف شمال الأطلسي التي تُعقد في بروكسل، وسيشارك في عشاء في قصر بلينهايم وهو منزل ريفي فخم قرب أكسفورد، حيث ولد ونستون تشرشل.
 
ويأتى العشاء الذي تشارك فيه زوجته ميلانيا ترامب، بعد حفل عسكري. وأشارت المتحدثة إلى أن من بين المدعوين سيكون هناك عدد كبير من ممثلي عالم الاقتصاد، في وقت تأمل لندن بشدة توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.
 
 

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