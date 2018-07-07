الاتحاد الروسى يأمل إحراز تقدم فى رفع العقوبات عن البرلمانيين الروس والأمريكيين

موسكو (أ ش أ)

أعرب مجلس الاتحاد الروسى "المجلس الأعلى للبرلمان"، عن أمله فى إحراز تقدم بشأن رفع العقوبات عن البرلمانيين الروس والأمريكيين وتحقيق تطور إيجابى حيال الحوار البرلمانى بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى للنائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بالمجلس فلاديمير جباروف، اليوم السبت، أن البرلمانيين الروس تقدموا بعرض لوفد الكونجرس الأمريكى، الذى يزور روسيا، للرفع المتبادل للعقوبات على المشاركين فى الحوارات والزيارات البرلمانية.

وأعرب جباروف -فى البيان- عن أمله فى حدوث تغير إيجابى فى مجال الحوار البرلمانى بين البلدين، مؤكدا على أهمية الحوار البرلمانى لخفض التصعيد فى العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن النواب الأميركيين سيشاركون فى مؤتمر موسكو حول نزع السلاح المقرر فى 24 يوليو الجارى.