video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يطالب الحكومة الأوغندية بمعاقبة سارقى معونات اللاجئين

السبت، 07 يوليه 2018 09:44 ص
الاتحاد الأوروبى يطالب الحكومة الأوغندية بمعاقبة سارقى معونات اللاجئين دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى
أ ش أ
إضافة تعليق

طالب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى أوغندا، الحكومة الأوغندية بالكشف عن نتائج التحقيق فى قضية سرقة أموال ومواد المعونة المخصصة لإغاثة اللاجئين وأن تجرى محاكمة للجناة.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى "إن موقفنا واضح منذ البداية، ويتمثل فى عدم التسامح إزاء عمليات الاحتيال وسوء السلوك، ويتعين استمرار التحقيقات التى تجرى فيما يتعلق بهذا الشأن وأن يتم التوصل إلى نتيجة"، يأتى ذلك فى أعقاب ما تردد عن تورط مسئولين من الحكومة ووكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة فى نهب أموال معونة اللاجئين وموارد أخرى.

وأعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى عن تقديره للرئيس الأوغندى يورى موسيفينى لاستمراره فى المشاركة فى اجراء حوار صريح مع الاتحاد الأوروبى حول القضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع فى الصومال التى تسودها اضطرابات، حيث تشارك أوغندا بأكثر من ستة آلاف جندى فى بعثة الاتحاد الأفريقى هناك.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الاوغندى روهاكانا راجوندا عن امتنانه للاتحاد الأوروبى على الدعم الذى يقدمه لأوغندا، وأكد التزام الحكومة الأوغندية بالاستمرار فى العمل معًا، ويذكر أن أوغندا تستضيف حوالى 1.4 مليون لاجئ، وأن الاتحاد الأوروبى يعتبر ثانى أكبر شريك لأوغندا وقد تعهد بتقديم معونات لها تقدر قيمتها بما يعادل 578 مليون يورو خلال الفترة مابين عامى 2014 و2020.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوغندا تفرض ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

ارتفاع حصيلة قتلى حادث سير فى أوغندا إلى 48 شخصا

مصرع 23 شخصا وإصابة 21 آخرين فى تصادم حافلة بجرار زراعى غرب أوغندا

اخبار عالمية

الاتحاد الاوروبى

الحكومة الاوغندية

اللاجئين فى اوغندا

مساعدات انسانية

اخبار العالم

اخبار اوغندا




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة