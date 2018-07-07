الإعلام الأمنى العراقى يعلن تدمير 4 أنفاق و6 عبوات ناسفة فى نينوى

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أعلن مركز الإعلام الأمنى، اليوم السبت، عن تدمير أربعة أنفاق وست عبوات ناسفة خلال حملة تفتيشية فى محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - ، إن "القطعات العسكرية المتمثلة بفرق المشاة الخامسة عشر والسادسة عشر والعشرين وأبطال الحشد الشعبى وبإسناد جوى من طيران الجيش العراقى شرعت اليوم بتفتيش عدد من المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار فيها بحسب معلومات استخبارية وشملت العملية مناطق (الريحانية والأكوار - خبيرات عطشانة - السحاجى - تل خزف- الثلجة- البوير- خربة الشهداء - اليونسية- ضمن سلسلة جبال عطشانة)".

وأضاف رسول، أن "العملية اسفرت عن تدمير أربعة أنفاق وست عبوات ناسفة موقعيا وما تزال العملية مستمرة الى حين تحقيق أهدافها المرسومة".