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السبت، 07 يوليه 2018 12:18 م
خالد صلاح
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الإسكان: 97٫4% نسبة إنجاز 7400 وحدة سكنية و176 تجارية بـ"الأسمرات3"

السبت، 07 يوليه 2018 10:45 ص
الإسكان: 97٫4% نسبة إنجاز 7400 وحدة سكنية و176 تجارية بـ"الأسمرات3" حى الأسمرات
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليا الانتهاء من تنفيذ 124 عمارة سكنية بمشروع الأسمرات 3، شاملة أعمال التشطيبات، توفر 7400 وحدة سكنية بالإضافة إلى 176 وحدة تجارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 97.4 %، موضحاً أن العمارة السكنية مكونة من دور أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 2 أسانسير، وشبكة حريق، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
 
 
 
وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وتغذية مياه الشرب بالكامل، وبلغت نسبة تنفيذ شبكة الكهرباء 75%، ونسبة تنفيذ شبكة الغاز 98 %، وجار تنفيذ أعمال الطرق، مشيراً إلى أن المشروع يضم منطقة خدمات، تشمل (مسجد – كنيسة – منافذ بيع – 5 ملاعب – قاعة مناسبات – حديقة أطفال – حضانات ووحدات صحية بالبدرومات – مخبز – ساحة انتظار سيارات).
 
 

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