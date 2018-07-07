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"الإسكان": إعلان تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية هذا الأسبوع

السبت، 07 يوليه 2018 11:17 ص
"الإسكان": إعلان تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية هذا الأسبوع المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرفة على تنفيذ الحى السكنى (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى حالياً بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، إعداد الموقع الإليكترونى الخاص بالحجز.
 
وأضاف عباس فى بيان صحفى، أنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن تفاصيل وآليات الحجز الإليكترونى، وعنوان الموقع الإليكترونى الذى سيتم من خلاله حجز الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن بدء الحجز الإليكترونى لوحدات الحى السكنى (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة لن يكون غدًا الأحد.
 

 


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