video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط 69 ألف هارب و184 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 07 يوليه 2018 12:39 م
الأمن العام يضبط 69 ألف هارب و184 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملات أمنية - ارشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط "184" قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 11 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و92 متهما ومراقبا هاربين، و391 دراجة نارية مخالفة، و4 سيارات مبلغ بسرقتها، وقضية اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 69922 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات لعامل زور أوراق رسمية للهروب من أحكام قضائية ضده فى قنا

اخبار الحوادث حملات أمنيه

تنفيذ الأحكام

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

الحوادث

حملات امنية




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة