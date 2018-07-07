الأمن العام يضبط 69 ألف هارب و184 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط "184" قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 11 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و92 متهما ومراقبا هاربين، و391 دراجة نارية مخالفة، و4 سيارات مبلغ بسرقتها، وقضية اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 69922 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.