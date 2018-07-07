الأزهر يعقد ورشا تحضيرية لمنتدى "شباب صناع السلام" فى لندن

عقد الأزهر الشريف عددًا من ورش العمل التحضيرية لمنتدى "شباب صناع السلام"، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، تحت رعاية الأزهر الشريف وكنيسة كانتربري البريطانية ومجلس حكماء المسلمين.

وركزت ورش العمل على إدارة حوار مع الشباب المشاركين في المنتدى، من مصر والدول العربية، حول مفهوم إنسانية الأديان، وكيفية ترسيخ قيم التسامح والحوار، والمساهمة في صناعة السلام، واستعراض نماذج الحوار الفعال بين المؤسسات الدينية.

ومن المقرر أن تنظم جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، برنامجا مكثفا للمشاركين في المنتدى، يبدأ في الثامن من يوليو الجاري، بهدف تعظيم تأثيرهم الفعال في مجتمعاتهم، ورفع قدرتهم على المساهمة في صُنع السلام حول العالم، وتعميق رؤيتهم حول مفاهيم التعايش السلمي والاندماج الإيجابي وقبول الآخر، وذلك من خلال العديد من المناقشات التفاعلية وورش العمل والمحاضرات.

كما يشهد المنتدى نقاشا مفتوحا بين الشباب والقادة الدينيين، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، ود/ جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية، بهدف استماع القادة الدينيين إلى رؤى وتجارب ومبادرات ومقترحات الشباب، على أن تقوم المؤسسات الدينية بتبنيها ودعمها، ومناقشة آليات توظيفها، ووضع خطط عملية لتنفيذها وتعميم فوائدها في الشرق والغرب.

ويأتي عقد المنتدى في إطار جولات الحوار بين الشرق والغرب التي أطلق مبادرتها فضيلة الإمام الأكبر قبل عدة سنوات، بهدف مد جسور الحوار والتعاون بين الشرق والغرب، وقد تم الاتفاق على أن يتولى نخبة من الشباب، أصحاب المبادرات الخلاقة، قيادة الجولة الحالية من الحوار، في محاولة لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المعاصرة، كالمواطنة والسلام ومواجهة الفكر المتطرف.