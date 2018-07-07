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الأحوال المدنية تستخرج 681 ألف بطاقة رقم قومى خلال شهر

السبت، 07 يوليه 2018 11:36 ص
الأحوال المدنية تستخرج 681 ألف بطاقة رقم قومى خلال شهر الاحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فى استخراج 681807 بطاقة رقم قومى، و"1528578 ميلاد – 77673 وفاة – 49292 قيد عائلى"، خلال شهر.

وفي مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن " 2099 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 213 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 848 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 60 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 372 قيد وقائع الزواج خارج البلاد –  479 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 3539 وثائق مترجمة"، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات  تم ضبط 2418 قضية.

 

 

 

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