الأحوال المدنية تستخرج 681 ألف بطاقة رقم قومى خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فى استخراج 681807 بطاقة رقم قومى، و"1528578 ميلاد – 77673 وفاة – 49292 قيد عائلى"، خلال شهر.

وفي مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن " 2099 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 213 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 848 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 60 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 372 قيد وقائع الزواج خارج البلاد – 479 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 3539 وثائق مترجمة"، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 2418 قضية.