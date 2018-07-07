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خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 07 يوليه 2018 10:25 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

الرئاسة: إنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر

 

حريق مستشفى الحسين الجامعى
حريق مستشفى الحسين الجامعى

فيديو.. اندلاع حريق هائل فى مستشفى الحسين الجامعى.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء

 

 

منى المذبوح

29 يوليو.. استئناف منى المذبوح على حبسها.. والمحكمة تعدل قرارها لـ8سنوات

 

 

مكرم محمد أحمد

النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

 

 

الدكتور على المصيلحى

وزير التموين: بدء إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط

 

 

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: 1500 جنيه "صك الأضحية".. ونستهدف الأسر الأولى بالرعاية - صور

 

 

الطقس

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة39درجة

 

 

الثانويه العامه

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

 

 

البابا تواضروس الثانى

صور.. البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان وسط استقبال حافل بإيطاليا

 

 

انجلترا

كأس العالم 2018.. إنجلترا تعود للمربع الذهبى بعد غياب 28 عاما

 

 


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الرئاسة

كأس العالم

البابا تواضروس

نتيجة الثانوية العامة




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