اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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الرئاسة: إنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر



حريق مستشفى الحسين الجامعى

فيديو.. اندلاع حريق هائل فى مستشفى الحسين الجامعى.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء

29 يوليو.. استئناف منى المذبوح على حبسها.. والمحكمة تعدل قرارها لـ8سنوات

النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

وزير التموين: بدء إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط

وزير الأوقاف: 1500 جنيه "صك الأضحية".. ونستهدف الأسر الأولى بالرعاية - صور

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة39درجة

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

صور.. البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان وسط استقبال حافل بإيطاليا

كأس العالم 2018.. إنجلترا تعود للمربع الذهبى بعد غياب 28 عاما