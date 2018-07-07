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اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

السبت، 07 يوليه 2018 07:48 م
اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار القس المقبوض عليه
كتب: هانى محمد
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ألقت قوات الأمن فى زيمبابوى، القبض على قس يدعى "تيتو واتس" بتهمة النصب والاحتيال بعد أن باع آلاف التذاكر لدخول الجنة.

وقالت مجلة "بارى ماتش" الفرنسية، إن القس يبيع التذكرة الواحدة مقابل 500 دولار، وكان يسميها "التذاكر الذهبية"، ويدعى أنها مصنوعة من الذهب الخالص وتساعده زوجته فى بيعها والترويج لها.

خبر القس في المجلة الفرنسية
خبر القس في المجلة الفرنسية

 

وعند التحقيق معه قال إنه "معتقل لأنه ينفذ مشيئة الله، وأن المسيح عيسى اتصل به وأمره ببيع التذاكر التى تفتح أبواب الجنة للمؤمنين".

وسبق للشرطة أن اعتقلت قسًا آخر فى العاصمة هرارى العام الماضى، كان يؤكد أنه على اتصال مباشر مع الله، ويكلفه بتبليغ رسائله لرواد كنيسته، كما أكد على صفحته فى "فيس بوك" أنه مشى فوق الماء مثل المسيح.


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