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اعتقال إرهابى فى منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار العراقية

السبت، 07 يوليه 2018 05:31 ص
اعتقال إرهابى فى منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، الجمعة، عن اعتقال إرهابى فى منطقة الصقلاوية الواقعة شمال الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 14 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين بمنطقة الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة فى الأنبار وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب وتحيله إلى جهة الطلب.

وأضاف أن القوات تمكنت من الوصول إلى عبوتين ناسفتين فى منطقة العريمية التابعة لقضاء الفلوجة، حيث تم تفجيرهما من قبل مفرزة هندسة الفرقة اعلاه.

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم "إرهابية".

خلد/ر ح م ن

 

 


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منطقة الصقلاوية

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