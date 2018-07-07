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اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش فى ريف دير الزور الشرقى

السبت، 07 يوليه 2018 08:16 ص
اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش فى ريف دير الزور الشرقى جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أفادت مصادر سورية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش فى منطقة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم (السبت) عن المصادر قولها إن مسلحى داعش استطاعوا التسلل إلى المنطقة ومحاصرة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولى وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية من الطرفين جراء الاشتباكات.

وكانت مصادر سورية قد أفادت أمس الجمعة، بأن قوات سوريا الديمقراطية تعتزم شن هجوم جديد على تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة دير الزور آخر معاقل التنظيم فى سوريا .

وقالت المصادر:"إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى الريف الشرقى لدير الزور تمهيدا للهجوم جديد لإخراج تنظيم داعش من بلدة هجين وما تبقى من مناطق يسيطر عليها التنظيم على ضفة نهر الفرات الشرقية".

فى سياق آخر، أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان ، ومقره لندن ، بأن قاعدة حميميم الروسية فى ريف اللاذقية تعرضت لهجوم جديد بطائرات مسيرة ، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الاخباريةـ أن انفجارات عدة هزت المنطقة جراء اعتراض نظام الدفاع الجوى فى القاعدة لهذه الطائرات المسيرة التى حاولت مهاجمة القاعدة فى ثانى عليها خلال 24 ساعة.

وتستخدم روسيا قاعدة حميميم الجوية الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية على الساحل السوري، مقرا لقواتها التى تدعم الرئيس السورى بشار الأسد.

 


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