ارتفاع ضحايا موجة الحرّ فى كندا إلى 54 شخصا

مونتريال (أ ف ب)

توفى 54 شخصا فى كيبيك هذا الأسبوع، بسبب موجة حر تضرب شرق كندا منذ نهاية الاسبوع الفائت، على ما أعلنت الجمعة السلطات المحلية.

وقالت السلطات الصحية فى كيبيك لوكالة "فرانس برس" انه تم احصاء 28 حالة وفاة بسبب "موجة حر شديد" فى مونتريال الكبرى.

واشارت وزارة الصحة فى كيبيك الى ان حالات الوفاة الاخرى تم رصدها فى جنوب غرب المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية.

ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة فى شرق كندا الى معدلاتها الموسمية اعتبارا من السبت بعد اسبوع من الحر الشديد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة نويمى فانهوفرزوين "بناء على الارصاد الجوية نتوقع عودة الامور الى طبيعتها فى الساعات المقبلة".

والاربعاء اعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو عبر تويتر تضامنه مع ضحايا موجة الحر.

وكتب ترودو "مشاعرى مع عائلات الذين لقوا حتفهم فى كيبيك خلال موجة الحر هذه"، داعيا مواطنيه إلى "الحرص على حماية انفسهم وعائلاتهم".