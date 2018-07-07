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السبت، 07 يوليه 2018 09:37 ص
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ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان لـ16 قتيلا وفقدان 50 آخرين

السبت، 07 يوليه 2018 08:46 ص
ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان لـ16 قتيلا وفقدان 50 آخرين أمطار غزيرة فى اليابان
أ ش أ
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لقى 16 شخصا على الأقل مصرعهم، وفُقد 50 آخرون إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مقاطعات فى غرب اليابان.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم السبت، أن وكالة الأرصاد الجوية ألغت التحذيرات اليوم فى مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكى وهيروشيما، غير أن التحذيرات لا تزال سارية فى مقاطعات أوكاياما وتوترى وكيوتو وهيوجو.

ويشارك نحو 5 آلاف من قوات الدفاع الذاتى والشرطة وعناصر مكافحة الحرائق فى البحث عن المفقودين والعالقين وجثث القتلى جراء الأمطار الغزيرة التى دمرت أكثر من 500 منزل.

 


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