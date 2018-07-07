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السبت، 07 يوليه 2018 06:05 م
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ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 51 شخصا

السبت، 07 يوليه 2018 04:33 م
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 51 شخصا أمطار - أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على بعض المناطق الواقعة غربى اليابان، إلى 51 شخصا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن 48 شخصا على الأقل لا زالوا فى عداد المفقودين جراء هذه الكارثة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها من أجل البحث عن المفقودين وإنقاذ المحاصرين.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبي" تعليماته لأعضاء حكومته بالعمل مع السلطات المحلية من أجل تجنب اتساع حجم الخسائر جراء الأمطار الغزيرة فى غرب البلاد، واصفا الوضع بأنه يعد "خطيرا للغاية".

 


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