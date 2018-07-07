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السبت، 07 يوليه 2018 02:41 م
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ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 44 شخصا

السبت، 07 يوليه 2018 01:17 م
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 44 شخصا أمطار غزيرة فى اليابان
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على بعض المناطق الواقعة غربى اليابان، إلى 44 شخصا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن عشرات الأشخاص اعتبروا فى عداد المفقودين جراء واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التى تضرب المنطقة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها من أجل البحث عن المفقودين والوصول إلى المحاصرين.

وأضافت القناة أن السلطات اليابانية أصدرت أوامر لنحو ثلاثة ملايين شخص بالإجلاء من منازلهم.

 


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