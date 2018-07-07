اتفاق سياسى لاختيار فريق تفاوضى موحد حول تشكيل الحكومة العراقية

كتب أحمد جمعة

عقد زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية العراقية اجتماعا فى منزل الدكتور سليم الجبورى مساء اليوم السبت وتدارست فيه الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطنى.

وجرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، وما رافقها من أحداث ومشاكل، وإجراءات العد والفرز، وأهميتها فى إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها.

وتم الاتفاق على المضى بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية العراقية، للتوصل إلى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل.